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Güney'de rekor can can kaybı

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Güney'de rekor can can kaybı

Güney Kıbrıs’ta bugün Covid-19’dan 7 can kaybı oldu; 481 kişinin testi pozitif çıktı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bugün 32 bin 399 test yapıldı.

Hayatını kaybedenlerin 52, 73, 82, 82, 85, 95 ve 97 yaşlarında 5 kadın ve 2 erkek hasta olduğu açıklandı. Ölenlerden 73 ve 52 yaşındakilerin erkek olduğu da kaydedildi.

Bugün hayatını kaybedenlerle birlikte toplam ölü sayısı 321’e, vaka sayısı ise 66 bin 911’e yükseldi.

Hastanelerde tedavisi devam eden 276 hastadan 66’sının durumunun kritik olduğu belirtildi.

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