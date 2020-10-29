Güney'de referans hastanesi zor günler geçiriyor

Güney Kıbrıs’ta Korona virüsle mücadele için referans hastanesi olarak belirlenen “Mağusa Hastanesi” Müdürü Amalia Haciyanni, vaka sayılarında son günlerde yaşanan hızlı artış sebebiyle hastanede görev yapan hemşire ve doktor sayılarının yetersiz kaldığını belirtti

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarında yaşanan büyük artış sebebiyle hastaları tedavi eden Referans Hastanesi’nin zor günler geçirdiği, hastane yönetiminin hastaneye acil doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı desteğinden bulunulması çağrısı yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, “Referans Hastanesi Diz Çöküyor – Personel Başa Çıkamıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta son dönemde yaşanan Korona virüs vaka sayılarındaki aşırı yükselişin Referans Hastanesi’nde büyük sorunlara neden olduğunu yazdı.

Haber göre, referans hastanesi olarak belirlenen “Mağusa Hastanesi” Müdürü Amalia Haciyanni dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vaka sayılarında son günlerde yaşanan hızlı artış sebebiyle hastanede görev yapan hemşire ve doktor sayılarının yetersiz kaldığını belirtti.

Özellikle Salı gecesi hastaneye sevk edilen hastalardan bazılarının durumlarının ağırlaşması sonrasında, dört hemşirenin çalışması gereken serviste üç hemşirenin çalışması sebebiyle zor anlar yaşandığını belirten Haciyanni, daha sonra yaptığı bir diğer açıklamada ise, personel eksikliğinin giderileceğine dair Rum Sağlık Bakanlığı’ndan taahhüt aldıklarını belirtti.

Fileleftheros gazetesi de söz konusu hastanenin içerisinde bulunduğu zor şartlara ve Haciyanni’nin açıklamalarına yer verdiği haberinde, “Kiperunda” bölgesinde 20 korona virüs vakasının tespit edilmesine de değindi.

Gazete, Limasol’a bağlı “Kiperunda” köyünde, aralarında köy papazının da bulunduğu 20 vaka tespit edilmesi sonrasında yetkililerin teyakkuza geçtiğini, okul ve kamu alanlarının ilaçlandığını, köy halkına sms yoluyla evde kalmaları çağrısı yapıldığını aktardı.