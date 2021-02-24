Güney'de reel sektöre 3 milyar Euro'luk ödenek

Güney Kıbrıs’ın 2021-27 döneminde AB’den 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacağını ve bunu, reel sektöre kanalize edeceği bildirildi.

Alithia’ya göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ın 2021-2027 döneminde AB’den 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacağını, bu ödeneği de çalışanların, yatırımcıların ve hane halkının menfaatine reel ekonomiye aktartacağını açıkladı.

Kusios bu açıklamayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi başkanı ve üye devlet başkanları ile telekonferans yaptığı açıklaması çerçevesinde yaptı.

Anastasiadis’in dün katıldığı telekonferansın 25-26 Şubat’ta telekonferans aracılığıyla yapılacak olağanüstü Avrupa Konseyi’nin hazırlığı için gerçekleştirildiğini söyleyen Kusios, olağanüstü konferansta ele alınacak konuları da şu şekilde sıraladı:

“Koronavirüs pandemisinin engellenmesi çabalarındaki gelişmeler, aşılama konusundaki ortak Avrupa stratejisi, gelecekteki muhtemel pandemilere karşı tepki hazırlığına dair uluslararası sözleşme, Avrupa Güvenlik ve Savunma konuları ve siber saldırılar, hibrit tehditler ve ‘Güney Komşu’ konuları olarak bilinen ve Akdeniz’in güney havzasındaki ülkelerle AB arasındaki ilişkiler.”