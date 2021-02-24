banner583
banner590
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
23 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
20 0
 
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
31 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
banner529
banner570

Güney'de reel sektöre 3 milyar Euro'luk ödenek

banner476

Güney'de reel sektöre 3 milyar Euro'luk ödenek

Güney Kıbrıs’ın 2021-27 döneminde AB’den 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacağını ve bunu, reel sektöre kanalize edeceği bildirildi.

Alithia’ya göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios, Güney Kıbrıs’ın 2021-2027 döneminde AB’den 3 milyar Euro’nun üzerinde ödenek alacağını, bu ödeneği de çalışanların, yatırımcıların ve hane halkının menfaatine reel ekonomiye aktartacağını açıkladı.

Kusios bu açıklamayı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Avrupa Konseyi başkanı ve üye devlet başkanları ile telekonferans yaptığı açıklaması çerçevesinde yaptı.

Anastasiadis’in dün katıldığı telekonferansın 25-26 Şubat’ta telekonferans aracılığıyla yapılacak olağanüstü Avrupa Konseyi’nin hazırlığı için gerçekleştirildiğini söyleyen Kusios, olağanüstü konferansta ele alınacak konuları da şu şekilde sıraladı: 

“Koronavirüs pandemisinin engellenmesi çabalarındaki gelişmeler, aşılama konusundaki ortak Avrupa stratejisi, gelecekteki muhtemel pandemilere karşı tepki hazırlığına dair uluslararası sözleşme, Avrupa Güvenlik ve Savunma konuları ve siber saldırılar, hibrit tehditler ve ‘Güney Komşu’ konuları olarak bilinen ve Akdeniz’in güney havzasındaki ülkelerle AB arasındaki ilişkiler.”

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.