Güney'de pozitif vakaların çoğunluğunun yaş aralığı 10-29

Haravgi gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum Ulusal Koronavirüs Hastalığı Raporu’na dayanarak aşı kapsamının düşük olması nedeniyle vakaların yüzde 31.5’nin yaş aralığının 10-19, yüzde 30.1’nin ise 20-29 olduğunu yazdı.

Habere göre Rum Ulusal Koronavirüs Hastalığı Raporu’na göre vaka sayısı açısından “Mağusa bölgesi” en kötü bölge olarak gösterilirken, en çok ölümün ise 14 Temmuz tarihine kadar Limasol bölgesinde yaşandığı ifade edildi.

Gazete, vakaların yaş ortalamasının 23, tedavi gören vakaların yaş ortalamasının ise 55 olduğunu belirtti.

Gazete yine rapora dayanarak, 14 Temmuz tarihine kadar, Kovid-19 teşhisi konanlardan 460 kişinin öldüğünü, yüzde 67’sinin (310) erkek, yüzde 33’nün (150) ise kadın olduğunu yazdı.

Habere göre, nihai ölüm nedeni Kovid-19 olan kişi sayısı ise, 256’sı erkek, 127’si kadın olmak üzere 383.

Her 5 ölümden 1’nin 80-84 yaş grubuna ait olduğunu yazan gazete, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının ise, 2020 yılında 83 iken, bu yıl 77’ye düştüğünü belirtti.

En fazla ölümün, 85 ve 86 ölümle, Aralık 2020 ve Ocak 2021’de yaşandığını belirten gazete Nisan 2021’de 66 ölüm, Mayıs 2021’de ise 58 ölüm olduğunu yazdı.

Gazete, en fazla ölümün yaşandığı bölgenin ise yüzde 36 oranıyla (138 kişi) Limasol olduğunu, bunu; 131 (yüzde 34) ile Lefkoşa, 67 ile (yüzde 17) Larnaka, 27 ile (yüzde 7) Baf, 15 ile (yüzde 4) “Mağusa bölgesinin” takip ettiğini belirtti.

KORONALI GEZEN KİŞİYE CEZA

Fileleftheros gazetesi, “Mağusa bölgesi” Kaza Mahkemesi’nin, geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs testi pozitif çıkan, evde karantinada olması gerektiği halde arabasıyla Paralimni’de dolaştığı tespit edilen 38 yaşındaki kişi hakkında bin Euro değerinde para cezası verdiğini yazdı.

Gazete mahkemenin, bulaşıcı hastalıklar yasasını çiğnediği gerekçesiyle 38 yaşındaki adama bin Euro değerinde para cezası verdiğini belirtti.

PASİKA’DAN PROTESTO EYLEMİ

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, yeme-içme yeri sahiplerinin oluşturduğu birlik PASİKA’nın, dün Rum Başkanlık binası önünde protesto gösterisi yaptığını yazdı.

Habere göre PASİKA üyeleri, müşterilerinin SafePass’a sahip olup olmadığını kontrol etme sorumluluğunun kendilerine verilmesine karşı çıkmak amacıyla Rum Başkanlık binası önünde eylem yaptı.