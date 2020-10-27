Güney'de pozitif vakalarda yeniden hızlı artış

Güney Kıbrıs'ta yeni tüp koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken vaka sayılarında bugün yeniden hızlı bir artış olması tedirginliği artırdı.Rum Sağlık Bakanlığı yetkiliri tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan toplam 3 bin 589 test sonucunda 181 pozitif vaka saptandığı bildirildi.Bugünkü yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 3.817'ye ulaştı.

Ayrıntılı olarak bugün tespit edilen mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı: