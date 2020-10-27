Güney'de pozitif vakalarda yeniden hızlı artış

Rum Sağlık Bakanlığı yetkiliri tarafından verilen bilgiye göre son 24 saat içinde yapılan toplam 3 bin 589 test sonucunda 181 pozitif vaka saptandığı bildirildi.
Bugünkü yeni vakalarla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 3.817'ye ulaştı.
Ayrıntılı olarak bugün tespit edilen mevcut davalar şu şekilde ortaya çıktı:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takibi sürecinde alınan 392 numuneden 48 vaka tespit edildi.
- Özel olarak başlatılan 1.813 örnekten 113 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 187 numuneden 8 vaka belirlendi.
- Kişisel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolünde alınan 193 numuneden 7 vaka tespit edildi.
- Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 891 numuneden 5 vaka belirlendi.