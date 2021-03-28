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Güney'de pozitif vaka sayısı gerilemiyor

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Güney'de pozitif vaka sayısı gerilemiyor
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Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 55 bin 90 test sonucunda 326 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Rum kesiminde koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye, toplam vaka sayısı ise 44 bin 631'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin birinin 69 yaşında kronik hastalıkları olan ve birinci doz aşısı yapılmış bir kadın; ikinci kişinin ise 74 yaşındaki bir erkek olduğu kaydedildi.

Güneydeki hastanelerde tedavi altında olan 196 kişiden 52'sinin durumunun ciddi olduğu da belirtildi.

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