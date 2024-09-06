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Güney'de orta dereceli okullar bugün açıldı

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Güney'de orta dereceli okullar bugün açıldı
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Güney Kıbrıs’taki orta dereceli okulların bugün 2024-2025 öğretim yılına başladığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, ortaokul, lise ve teknik okullarda, bu yıl yaklaşık 48 bin öğrencinin öğrenim göreceğini yazdılar.
Habere göre genel orta eğitimde bu yıl, 24 bin 989’u ortaokul, 17 bin 661’i lise olmak üzere 42 bin 650 öğrenci öğrenim görecek.
7 bin 31 öğretmenin de görev yapacağını yazan gazete, teknik okullarda ise 4 bin 929 öğrencinin, 667 de öğretmenin görev alacağını belirtti.
 
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