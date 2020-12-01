Güney'de önlemlere rağmen yeni vakalarda artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta alınan önlemlere rağmen, koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.
Son 24 saatte gerçekleştirilen 10 bin 962 test sonucunda 318 Covid-19 vakasına daha rastlandı.
Rum Kesimi’nde toplam vaka sayısı 10 bin 883'e ulaştı.
Bugün PCR testiyle tespit edilen 186 vakanın dağılımı ise şöyle oldu:
- Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 591 numuneden 78 vaka tespit edildi.
- Özel girişimle alınan 1.524 numuneden 67 vaka belirlendi.
- Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 366 numuneden 11 vaka belirlendi.
- Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 282 numuneden 22 vaka belirlendi.
- Bireysel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 249 örnekten 3 vaka belirlendi.
- Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 9 numuneden 5 vaka belirlendi.
Ayrıca, önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların 132 numunesi için moleküler test yöntemi ile pozitif sonuç doğrulandı