Güney'de önlemlere rağmen yeni vakalarda artış sürüyor

Güney Kıbrıs'ta alınan önlemlere rağmen, koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

Son 24 saatte gerçekleştirilen 10 bin 962 test sonucunda 318 Covid-19 vakasına daha rastlandı.

Rum Kesimi’nde toplam vaka sayısı 10 bin 883'e ulaştı.

Bugün PCR testiyle tespit edilen 186 vakanın dağılımı ise şöyle oldu:

Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 591 numuneden 78 vaka tespit edildi.

Özel girişimle alınan 1.524 numuneden 67 vaka belirlendi.

Yolcu ve geri dönüş kontrolü kapsamında alınan 366 numuneden 11 vaka belirlendi.

Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 282 numuneden 22 vaka belirlendi.

Bireysel Doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 249 örnekten 3 vaka belirlendi.

Limasol ve Baf ilçelerine gidiş-dönüş muafiyet kapsamına giren çalışanların kontrolü kapsamında Limasol İlçesinden alınan 9 numuneden 5 vaka belirlendi.

Ayrıca, önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların 132 numunesi için moleküler test yöntemi ile pozitif sonuç doğrulandı