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Güney'de önlemler gevşetiliyor

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Güney'de önlemler gevşetiliyor

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Korona virüs salgını sebebiyle uygulamada olan bazı önlemlerin bugünden itibaren gevşetileceğini açıkladı.

Alihia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün düzenlediği basın toplantısında bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında, korona salgınıyla mücadele çerçevesinde alınan bazı önlemlerin gevşetilmesinin öngörüldüğünü yazdı.

Habere göre, Hacipandelas, sadece aşılı kişilerin girişine izin verilen futbol karşılaşmaları, tiyatro ve sinema salonlarına, PCR testiyle de girişe izin verileceğini belirtirken, kapalı alanlarda bulunabilecek maksimum kişi sayısında da artışa gidileceğini vurguladı.

Söz konusu gevşemelerin bugün kesinleşmesi bekleniyor.

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