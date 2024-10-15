Güney'de okullara vandallık

Güney Kıbrıs’taki okullara yönelik vandallık olaylarının devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Kiti” (Çite) bölgesindeki ilkokula bilinmeyen kişi veya kişilerce zarar verildiğini, sınıfların camlarının kırıldığını ve duvarlara sloganlar yazıldığını belirtti.

Gazete, geçen hafta yine aynı bölgede bulunan ve Lübnan’dan ayrılan yabancı uyrukluların misafir edileceği ortaokula yönelik saldırıda bulunulduğunu, 60 kadar camın kırıldığını, taşlar atıldığını ve çok amaçlı sınıfa zarar verildiğini de anımsattı.

İki olayla ilgili olarak düne kadar herhangi bir tutuklamanın olmadığını yazan gazete, her iki olayda da duvarlara yazılan sloganların, bu suçların iki farklı grup tarafından işlendiğini de ortaya koyduğunu belirtti.

-Soygun

Öte yandan, Haravgi gazetesi Ay.Napa ve Protora bölgelerinde çeşitli hırsızlık olaylarına karışan çetenin tüm üyelerinin 17 yaşında olduğunu yazdı.

Gazete, polisin araştırması çerçevesinde, bölgedeki barlardan, iş yerlerinden hırsızlık yapan 17 yaşlarındaki dört kişinin tutuklandığını belirtti.