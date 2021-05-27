Güney'de okullar 16 Haziran'da kapanıyor

Güney Kıbrıs’ta İlk Öğretim Dairesine bağlı okullarda bu yılki eğitim-öğretim dönemi 16 Haziran’da sona eriyor.
Öğretmenlerin ise okullarına 18 Haziran’da veda edeceklerini yazan Fileleftheros gazetesi, yaz tatilinin ardından Rum tarafındaki ilkokullarda derslerin 13 Eylül tarihinde başlayacağını, öğretmenlerin ise bunun bir hafta öncesinde, 6 Eylül’de okullarına döneceklerini ekledi.
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