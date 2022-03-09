banner762
28 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
46 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
152 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

Güney'de “Nuvaxovid” aşıları yapılmaya başlanıyor

banner476

banner714
Güney'de “Nuvaxovid” aşıları yapılmaya başlanıyor

Güney Kıbrıs’ta, “Novavax” şirketinin koronavirüse karşı geliştirdiği “Nuvaxovid” aşılarının yapılmasına 12 Mart’ta başlanacağı haber verildi.

Aşı portalının söz konusu aşılar için randevu almak amacıyla dün itibarıyla kullanılabileceğini yazan Fileleftheros ve diğer gazeteler, ilk aşıların 12 Mart’ta yapılacağını yazdı.

Novavax şirketinin geliştirdiği aşının temel aşılama için olduğunu ve şu an Nuvaxovid aşısıyla hatırlatıcı doz yapılmayacağını kaydeden gazete, aşı portalı aracılığıyla, vatandaşlara bu aşıdan 15 bin doz tahsis edileceğini belirtti.

Nuvaxovid aşısının, 18 yaş ve üstü kişiler için, koronavirüsü önleyen bir aşı olduğu ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.