Güney'de nüfus milyona dayanıyor ama yaşlanıyor

Güney Kıbrıs’ta 2021’de yapılan nüfus sayımı sonucunda nüfusun milyona dayandığı ancak yaşlandığı sonucu ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ta 2021’de yapılan nüfus sayımı sonucunda nüfusun milyona dayandığı ancak yaşlandığı sonucu ortaya çıktı.

Politis, “Son Nüfus Sayımına Göre Nüfusumuz Milyona Dayanıyor Ancak Yaşlanıyor” başlığıyla aktardığı haberinde 2021’de yapılan sayımda Güney Kıbrıs’taki nüfusun 2011 sayımına göre yüzde 9,9 artarak 923 bin 381’e (449 bin 708’i erkek, 473 bin 673’ü kadın) yükseldiğini yazdı. 65 yaş ve üzeri nüfusun, 0-15 yaş nüfusa oranla daha fazla olduğunu, bunun da nüfusun yaşlanmakta olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

2011’deki sayıma oranla 2021’de en çok konut ve hane halkı artışının Mağusa bölgesinde yaşandığını, kent nüfuslarının arttığını ancak tarımsal bölge nüfusunda azalma yaşanmadığını yazan gazete diploma sahibi nüfusta dikkat çekici artış kaydedildiğini belirtti.

Habere göre nüfusun yüzde 66,7’si (615 bin 603 kişi) kentsel, yüzde 33,3’ü (307 bin 778 kişi) tarımsal bölgelerde yaşadığı kaydedildi. Bu oran 2011’de yüzde 67,4 (566 bin 191) ve yüzde 32,6 (274 bin 216) idi. Erişimi zor ve dağlık kesimlerde bir miktar nüfus azalsa da tarımsal bölgelerdeki nüfusta azalma kaydedilmedi. Nüfusun yüzde 37,9’u (350 bin 035) Lefkoşa, yüzde 28, 4’ü (262 bin 157) Limasol, yüzde 16,9’u (155 bin 765) Larnaka, yüzde 10,9’u (101 bin 106) Baf ve yüzde 5,9’u (54 bin 318) Mağusa kazasında yaşıyor. 2011 sayımı sonuçlarına oranla en çok nüfus artışı (yüzde 16,5) ile Mağusa kazasında kaydedildi, onu yüzde 14,5 ile Baf ve yüzde 11,4 ile Limasol izledi.

Nüfusun yüzde 15,4’ü 0-15 yaş, yüzde 67,3’ü 15-64 yaş ve yüzde 17,2’si 65 yaş ve üzeri grupta. 65 yaş ve üzeri grubun oranı 0-15 yaş grubunun oranını aşmış durumda, bu da nüfusun yaşlanmakta olduğunun göstergesi.

Gazete 719 bin 252 kişinin, yani nüfusun yüzde 77,9’unun Kıbrıslı olduğunu yazdı, bunlardan kaçının Kıbrıslı Türk olduğu detayına yer vermedi. 93 bin 540 kişinin (yüzde 10,1) ise diğer AB üyesi ülkelerden olduğu kaydedilen haberde göre nüfusun yüzde 4,7’sini Yunanistan, 2,2’sini Polonya, 1,8’ini Bulgaristan’dan gelenler oluşturuyor. Yüzde 11,6’lık bölüm (107 bin 168 kişi) AB üyesi olmayan ülkelerden geliyor. Birleşik Krallık (yüzde 2), Suriye (yüzde 1,4) ve Rusya (yüzde 1,3). En çok yabancı nüfus barındıran kaza Baf oldu. Yabancıların yüzde 40'ı Baf'ta yaşıyor. Onu yüzde 23,6 ile Mağusa, yüzde 21,7 ile Limasol, yüzde 19,2 ile Larnaka ve yüzde 17,3 ile Lefkoşa takip eediyor.

Son sayımda 357 bin 858 hane halkı (aile) kaydedildi. Ortalama hane halkı büyüklüğü 2,57 kişi. Kentlerde yaşayan hane halkı büyüklüğü 2,51 iken tarımsal bölgelerde ise 2,68 oldu.

