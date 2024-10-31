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Güney'de nakit kullanımına kısıtlama getirilmesi gündemde

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Güney'de nakit kullanımına kısıtlama getirilmesi gündemde
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Güney Kıbrıs’ta hizmet ve ürün alımlarında nakit ödemelerin 10 bin euroyla kısıtlanması gündemde.
Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta hizmet ve ürün alımlarında nakit ödemelerin 10 bin euroyla kısıtlanmasını öngören bir yasa tasarısının gündemde olduğunu yazdılar.
Gazete, söz konusu tasarının AB tüzüğü çerçevesinde düzenlendiğini belirtirken, son üç yıllık dönemde havaalanlarından Güney Kıbrıs’a 120 milyon euronun sokulmuş olmasının da tasarının hazırlanmasında etkili olduğunu aktardı.
 
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