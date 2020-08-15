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Güney'de motosikletlilere gece yasağı

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Güney Kıbrıs’ta ses kirliliğinin önüne geçilebilmesi için, motosikletlilere Ağustos ayı boyunca geceyarısı belirli saat dilimleri arasında ve belirli yollarda sürüş yasağı getirildi.

Güney'de motosikletlilere gece yasağı
Alithia gazetesi, sürüş yasağıyla ilgili saat dilimlerinin ilçe bazında değiştiğini ve kimi ilçede saat 00.00-05.00 arasında, kimisinde de 20.00-04.00 arasında yasak olacağını yazdı.
Haberde, paketçilerin yasaktan muaf olacağı ifade edildi.

 
 
 
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