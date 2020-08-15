Güney'de motosikletlilere gece yasağı

Güney Kıbrıs’ta ses kirliliğinin önüne geçilebilmesi için, motosikletlilere Ağustos ayı boyunca geceyarısı belirli saat dilimleri arasında ve belirli yollarda sürüş yasağı getirildi.

Alithia gazetesi, sürüş yasağıyla ilgili saat dilimlerinin ilçe bazında değiştiğini ve kimi ilçede saat 00.00-05.00 arasında, kimisinde de 20.00-04.00 arasında yasak olacağını yazdı.

Haberde, paketçilerin yasaktan muaf olacağı ifade edildi.







