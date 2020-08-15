Güney'de motosikletlilere gece yasağı

Alithia gazetesi, sürüş yasağıyla ilgili saat dilimlerinin ilçe bazında değiştiğini ve kimi ilçede saat 00.00-05.00 arasında, kimisinde de 20.00-04.00 arasında yasak olacağını yazdı.
Haberde, paketçilerin yasaktan muaf olacağı ifade edildi.
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