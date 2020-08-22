Güney'de maskeli eğitim kararına tepki yağdı

Rum hükümetinin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, okullarda 6 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin zorunlu maske kullanmasına ilişkin kararının, ailelerin ve eğitimcilerin tepkisiyle karşılaştığı belirtildi

Rum kesiminde korona virüs pandemisiyle ilgili tedbirler konusunda dün alınan kararlar ve yapılan açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Maskeler Ateşler Yaktı” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Rum hükümetinin Covid-19 tedbirleri çerçevesinde, okullarda 6 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin zorunlu maske kullanmasına ilişkin kararının, ailelerin ve eğitimcilerin tepkisiyle karşılaştığını yazdı.

Ailelerin, ilk andan itibaren, ilkokulda çocukların bu kadar yüksek sıcaklıklarda maske takmasının anlamsız olduğunu söylediklerini yazan gazete, Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası POED’in ise “bu önlemin uygulanması halinde, sınıflarda ders yapılması yerine yalnızca çocukların korunacağını” savunduğunu iletti.

Rum hükümetinin, eğitimin tüm seviyelerinde zorunlu maske kullanılmasının haricinde, çocukların tümünün okula dönmesine karar verdiğini ve bu kararın devlete birkaç milyon Euro’ya mal olacağını kaydeden gazete, 19 bin adet tek kişilik okul sırası alınmasının planlandığını da belirtti.

Bunların Eğitim Bakanlığı’nın fonuyla okul aile birlikleri tarafından alınacağını ve okul sıralarının yarım milyon Euro’ya mal olmasının beklendiğini belirten gazete, okulların dijital ve teknolojik altyapılarının yükseltilmesi için de para harcanacağını ve 6 bin “dijital sınıf” için en az 3,7 milyon Euro gerekeceğini vurguladı.

Teknolojik ekipman ve bunun desteklenmesinin yıllık maliyetinin 2,2 milyon Euro olduğu ve bunun her okul için 4 bin 795 Euro’ya karşılık geldiği de belirtildi.

Gazete, Rum tarafındaki epidemiyolojik verilerin, öğrencilerin uzaktan eğitimini veya karma eğitim programının uygulanmasını gerektirmesi durumunda, dijitale dönüştürülmesi gerekli olarak addedilen okullar konusunda ise, Rum tarafındaki Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika müsteşarlığının stratejik planlamasının hazırlığının gelişme aşamasında olduğunu da kaydetti.

Rum hükümetinin, özel eğitim konusunda ise, geçtiğimiz eğitim yılında izlediği prosedürleri izlemeye karar verdiği de belirtildi.

Gazete, dün alınan kararlar çerçevesinde, eğitimciler, öğrenciler ve okul çalışanlarına 16 bin Covid-19 testi yapılmasının kararlaştırıldığını da ekledi.

Alithia gazetesi de “Maskelerle Okula Geri Dönüş” başlıklı manşet haberinde, Rum Bakanlar Kurulunun, doğru bir şekilde eğitim verilmesi ve tüm öğrencilerin okullarda fiziki olarak bulunmasının sağlanması için, bütün öğrencilerin okullara dönmesine karar verdiğini yazdı.

Tedbirler çerçevesinde öğrencilerin okullarda maske takacaklarını yazan gazete, eğitimcilerin de maskeli olacağını ekledi.

Politis gazetesi de “Herkes Sınıflarda, Herkes Maskeyle- Herkes Okula ve Göreceğiz- Öğretmenler ve Ailelerden Maske Bağırışları- 7.400 Bedava Tablet” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Covid-19 tedbirlerine ilişkin kararların alındığını ve şu an meselenin bunların en kısa zamanda uygulanması olduğuna işaret etti.

Rum Eğitim Bakanı ile İnovasyon Müsteşarı’na dayanarak, okulların yüzde 80’inin uzaktan eğitimin olası ihtiyaçlarına da yanıt verebilmek için 7 Eylül’de hazır durumda olacaklarını yazan gazete, elektronik tabletler konusunda ise, Eğitim bakanlığının, kendi cihazı olmayan öğrencilere dağıtılması için okullara 7 bin 400 elektronik tablet gönderdiğini ekledi.