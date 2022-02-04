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Güney'de kumar vergi geliri katlanarak artacak

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Güney'de kumar vergi geliri katlanarak artacak
 Limasol “City of Dreams Mediterranean Resort” isimli kumarhanenin önümüzdeki temmuz ayında devreye gireceği, bu nedenle Rum yönetiminin mevcut kumarhanelerden elde ettiği vergi gelirinin katlanarak artacağı bildirildi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler Rum “Ulusal Oyun ve Kumarhane Denetimi Otoritesi”nin dün Rum meclisine sunulan bütçesine göre, 2022 yılında Devlet Sabit Fonu’na kumarhane vergisi olarak 32 milyon Euro gireceği kaydedildi.
Habere göre Rum yönetiminin mevcut kumarhanelerden 2021’de aldığı brüt gelirin yüzde 15’i oranındaki vergi 13 milyon Euro’ydu. 2023’te 54 milyon, 2024’te ise 59 milyon Euro vergi geliri alınacak. 
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