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Güney'de Kovid tedavisi gören sayısı arttı

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Güney'de Kovid tedavisi gören sayısı arttı
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Güney Kıbrıs’ta 90’dan fazla kişinin kovid tedavisi gördüğü ve hastanelerde tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin çoğunluğunun 75 yaş ve üzeri olduğu haber verildi.
Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Teşkilatı Basın Sözcüsü Haralambos Harilau yaptığı açıklamada, 90’dan fazla kişinin kovid tedavisi gördüğünü ve hastaneye yatışlarda artış yaşandığını söylerken, pozitiflik oranının çok yüksek olduğunu da kaydetti.
Tedavi gören kişilerin çoğunlukla 75 yaş ve üzeri olduğu belirtilirken, Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Petros Karayannis ise açıklamasında, korona virüsünün artışta olduğunu ancak bunun bir salgın dalgası olmadığını ifade etti.
Korona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi için ekstra ve sert tedbirler alınması senaryosunun uzak olduğunu da dile getiren Karayannis, geçen haftanın sonunda Güney Kıbrıs’ta 4 bin bilindik pozitif kovid vakası olduğunu sözlerine ekledi.
 
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