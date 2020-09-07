Güney'de koronavirüse bir kurban daha

Güney Kıbrıs’ta bugün 76 yaşındaki bir erkek, koronavirüsten hayatını kaybetti. Rum Sağlık Bakanlığı bugün ayrıca bir yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte 2 bin 49 test yapılan Güney Kıbrıs’ta bir yeni vakanın daha saptanmasıyla toplam vaka sayısı 1510’a ulaştı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı bugün ayrıca başka sağlık sorunları da bulunan ve Lefkoşa’daki hastanede yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki bir adamın koronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini de duyurdu.

Güneyde koronavirüsten ölenlerin sayısı 22’ye çıktı. Ölenlerin 16’sının erkek, 6’sının kadın ve yaş ortalamalarının 72 olduğu kaydedildi.