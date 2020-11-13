Güney'de koronavirüs kaynaklı ölümler hızlandı

Rum Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs tedavisi görmekte olan üç kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.Rum Sağlık Bakanlığı, referans hastanesi “Mağusa Hastanesinde” nde tedavi gören 85 yaşındaki adamın dün akşam geç saatlerde, Limasol Hastanesinde tedavi gören 54 yaşındaki kadının ise bugün sabaha yakın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.85 yaşındaki adamın, Limasol’daki “Sokratio Melathro” Huzurevinde kaldığı da belirtildi.

Ayrıca sağlık problemleri bulunan ve de Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde tedavi gören 72 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini de açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta son birkaç günlerde ölenlerin sayısı 11'e yükselirken, nihai ölüm nedeni Kovid-19 olanların sayısı toplamda 37’ye yükseldi.