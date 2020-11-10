Güney'de koronavirüs kaynaklı 3 ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta dün akşam saatlerinde korona virüsü tedavisi gören 3 hastanın hayatını kaybettiği haber verildi. Referans hastanesi olarak hizmet veren “Mağusa” bölgesindeki hastanede dün akşam korona virüsünden 3 ölüm gerçekleştiğini duyuran Rum haber kaynakları, ölenlerden birinin yaşlılar evinde kalan ve hastaneye kaldırılan bir kadın olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden kişilerin yaşlarının 86, 60 ve 63 olduğu da kaydedildi. Böylece Güney Kıbrıs'ta Mart ayından bugüne kadar koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 29'a ulaştı.

Öte yandan, Rum haber kaynakları, Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu’nun, teyit edilmiş bir korona virüs vakasıyla temasta bulunduğunun tespit edilmesinin ardından, kendi kendini karantinaya aldığını duyurdu.