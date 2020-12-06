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Güney'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

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Güney'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Güney Kıbrıs'ta Son 24 saat içerisinde koronavirüs 2 can daha aldı, 270 yeni vaka daha saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugün yapılan 7 bin 918 testin 270'u pozitif çıktı.
Pandeminin başından beri kaydedilen vaka sayısı toplamda 12 bin 451'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle tedavi altındaki 72 yaşındaki erkek ile 86 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 61'e ulaştı.
Hastanelerde 121 COVID-19 hastasının tedavi edildiği, bunların 18'inin durumunun kritik olduğu belirtildi.
Bugün tespit edilen yeni vakaların dağılımı şöyle:
  • Zaten doğrulanmış vakaların temaslarını izleme sürecinden alınan 522 numuneden 96 vaka.
  • Özel girişim yoluyla alınan 931 örnekten 84 vaka.
  • Genel Hastaneler Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 213 numuneden 16 vaka.
  • Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programı kapsamında alınan 96 örnekten 2 vaka.
  • Kişisel Hekimler tarafından sevk programı kapsamında alınan 253 numuneden 3 vaka ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü.
  • Önceki günlerde hızlı antijen testi yöntemi ile tespit edilen pozitif sonuçların moleküler inceleme yöntemi ile doğrulama için alınan 75 numuneden 69 vaka.
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