Güney'de korona virüsün alt varyantı yayılıyor

Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis, son günlerde Rum tarafında yaşanan vaka artışlarına değinerek, tedbirlerin gevşetilmesinin uygulamaya konduğu günden itibaren bunun beklendiğini söyledi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, bu artışın, korona virüsün alt varyantı olan “Omicron 2’nin” baskın olma çabasından kaynaklanabileceğini dile getiren Karayannis, söz konusu varyantın iki hafta önce vakaların yüzde 2,5’ine karşılık geldiğini, şimdi ise bu oranın yüzde 60’lara ulaştığını dile getirdi.

Er ya da geç bu alt varyantın Omicron’un yerine geçeceğini ifade eden Karayannis, bunun Omicron’dan daha bulaşıcı, ancak daha az hasta edici olduğunu ifade etti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rum tarafındaki pandemiyle ilgili bilimsel danışma komitesi başkanı Konstantinos Tsiutis ise açıklamasında, pandeminin Güney Kıbrıs’ta başladığı günden bu yana geçen 757 gün içerisinde meydana gelen 904 ölümden 231’inin 2022 yılının ilk 76 gününde meydana geldiğini ifade etti.

Dolayısıyla ölümlerin yüzde 25,5’inin 2022 yılının ilk 76 gününde meydana geldiğini ifade eden Tsiutis, hayatını kaybedenlerin yüzde 7,8’inin 3’üncü doz aşılarını olmuş olan yaşlılar olduğunu söyledi.

Pozitiflik oranının tüm yaş gruplarında geçtiğimiz hafta artış gösterdiği ve genel pozitiflik oranının yüzde 1,71’den yüzde 2,74’e yükseldiği de belirtilen haberde, 22 kişinin entübe durumda olduğu da ifade edildi.

Şu an korona virüsü tedavisi görenlerin yaş ortalamasının 70 olduğunu da kaydeden gazete, tedavi görenlerin yüzde 55’inin aşısız olduklarını ekledi.