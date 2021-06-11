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Güney'de Korona virüs aşısına ilgi düşüyor

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Rum basını Rum kesiminde son iki haftadır aşı randevusu talebinin azaldığını ve müsait 12 bin randevudan yalnızca 3 bin 575’inin talep edildiğini yazdı

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Güney'de Korona virüs aşısına ilgi düşüyor

 Korona virüs aşısına ilginin Avrupa topraklarının tümünde olduğu gibi Güney Kıbrıs’ta da azaldığı bildirildi.

Aşı portalında binlerce müsait randevu bulunduğu fakat vatandaşlardan aşıya ilgi olmadığını yazan Fileleftheros gazetesi, durumun Avrupa genelinde de aynı olduğuna işaret etti.

Avrupa’daki uzman ve yetkililerin, mevcut aşılama oranıyla arzulanan bağışıklıktan çok uzak olunduğu uyarısında bulunduğu belirtildi.

Gazete, Rum kesiminde son iki haftadır aşı randevusu talebinin azaldığını ve müsait 12 bin randevudan yalnızca 3 bin 575’inin talep edildiğini yazdı.

NÜFUSUN YÜZDE 42.4’Ü HENÜZ HİÇ AŞI OLMADI

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün yayımladığı yeni verilere göre, Rum kesiminde nüfusun sadece yüzde 37,9’u çift aşılı.

Nüfusun yüzde 57,6’sinin sadece ilk dozu aldığını yazan gazete, bu durumda yetişkinlerin yüzde 42,4’ünün henüz aşının hiçbir dozunu almadıklarına işaret etti.

SAFEPASS VE UZMANLAR MAHKMELİK

Öte yandan Politis gazetesinde yer alan bir haberde, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı epidemiyoloji grubu üyelerinin, korona virüs aşıları ve SafePass uygulamasıyla ilgili olarak hükümete yaptıkları öneriler yüzünden önümüzdeki dönemde mahkemelik olacaklarını yazdı.

Rum tarafındaki bazı vatandaşlar ile organize grupların bakanlık tarafından yayımlanan kararnameler konusunda gerek epidemiyoloji uzmanlarını, gerek de bakanlığı mahkemeye taşıyacağını yazan gazete, ilgili şikayetlerin şu ana kadar 108’e ulaştığını ve bunların çoğunluğunun SafePass uygulamasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Uzmanların yasal dokunulmazlık istediğini kaydeden gazete, hükümetin buna itiraz ettiğini ancak mahkeme masraflarını ödeyeceğini ekledi.

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