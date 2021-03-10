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Güney'de kilise ortaklı 3 bölgeye güneş panelleri kurulacak

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Güney'de kilise ortaklı 3 bölgeye güneş panelleri kurulacak

Rum Elektrik İdaresi (AİK) ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu “AİK-IAK AHERA Yenilenebilir Enerji LTD” ismi altında konsorsiyum kurdu ve Malunda-Ayiu Yoanni bölgesinde devasa güneş enerjisi parkı kurmak için Rum Enerji Düzenleme Otoritesi”ne (RAEK) inşaat izni başvurusunda bulundu.

Alithia’nın haberine göre, AİK ile Başpiskoposluk arasında 2018’de imzalanan ortaklık anlaşması, 80 MW gücünde güneş parkları kurmayı içeriyor. Araziyi Başpiskoposluk verirken, AİK de teknik bilgi ve hizmet sağlayacak.

Malunda-Ayiu Yoanni, Lefkoşa ve Mitseru bölgesinde Kilise’ye ait toplam 1928 dekarlık alanda güneş parkları inşa edilmesini öngören bu konsorsiyumda, AİK’in hissesinin yüzde 49,9 olduğu ancak AİK yasasının, elektrik üretimini tek başına ve RAEK düzenlemeleri çerçevesinde yapmasını öngörüyor olması nedeniyle bu konsorsiyumun hukuki açıdan sıkıntılı olduğu kaydedildi.

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