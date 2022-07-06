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Güney'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi

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Güney Kıbrıs’ta kapalı yerlerde maske takmak 8 Temmuz’dan itibaren yeniden zorunlu

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Güney'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu geri geldi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kapalı yerlerde maske takma 8 Temmuz’dan itibaren yeniden zorunlu oluyor.

Rum radyosuna göre bugün, toplanan Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararı Sağlık Bakanı Mihalis Hacipendalas açıkladı.

Hacipendalas, 25 Haziran-5 Temmuz döneminde yapılan 147 bin 623 testten 19 bin 503’ünün pozitif sonuçlandığını söyledi. Vakalardaki pozitiflik oranını yüzde 13’e yükselten bu artışın BA.4, BA.5 varyantlarından kaynaklandığına işaret eden Hacipandelas 8 Temmuz 2002’den itibaren kapalı yerlerde 12 yaş ve üzeri kişilere maske kullanma zorunluluğunun yeniden gündeme getirildiğini söyledi.

Hacipandelas evlerde, kişilerin yeme ve içme eylemi yaptığı anlarda, aktif spor ve/veya antrenman yapılan anlarda, bilinç kapasitesi/zihinsel/gelişimsel bozukluğu olan ve maske kullanımına olanak tanımayan ciddi nörolojik/nöromüsküler hastalığı ve anatomik açıdan/ deformasyon /yaralanma olan kişilerin bu zorunluluktan muaf olacağını açıkladı.

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