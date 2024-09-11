Güney'de kadınların gönüllü askerliği gündemde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen pazar günü Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 60’ıncı yılıyla ilgili düzenlenen bir etkinlikte, kadınların da RMMO’da gönüllü hizmet verebileceğine dair açıklamasının ardından, bir açıklama da Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’tan geldi.

Palmas konuyla ilgili açıklamasında son aşamasında bulunan ilgili önerinin tamamlanması halinde, kadınların RMMO’daki hizmetinin gönüllülük esasına dayalı olacağını söyledi.

Kadınların gönüllü askerliğiyle ilgili öneriyi işleme koyma konusunda son aşamada bulunduklarını ve öneri üzerinde çalışmayı tamamladıklarında öneri açısından hazır olacaklarını ve bununla ilgili daha fazla şey söyleyebileceklerini ifade eden Palmas, kadınların gönüllü askerliğinin süresinin 6-14 ay arasında değişeceğini sözlerine ekledi.