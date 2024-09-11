banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
11 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
18 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
18 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
28 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
29 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

Güney'de kadınların gönüllü askerliği gündemde

banner1020

banner1045
Güney'de kadınların gönüllü askerliği gündemde
banner971

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen pazar günü Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) 60’ıncı yılıyla ilgili düzenlenen bir etkinlikte, kadınların da RMMO’da gönüllü hizmet verebileceğine dair açıklamasının ardından, bir açıklama da Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’tan geldi.

Palmas konuyla ilgili açıklamasında son aşamasında bulunan ilgili önerinin tamamlanması halinde, kadınların RMMO’daki hizmetinin gönüllülük esasına dayalı olacağını söyledi.

Kadınların gönüllü askerliğiyle ilgili öneriyi işleme koyma konusunda son aşamada bulunduklarını ve öneri üzerinde çalışmayı tamamladıklarında öneri açısından hazır olacaklarını ve bununla ilgili daha fazla şey söyleyebileceklerini ifade eden Palmas, kadınların gönüllü askerliğinin süresinin 6-14 ay arasında değişeceğini sözlerine ekledi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.