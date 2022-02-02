Güney'de işsizlik yüzde 6,4'e düştü

Avrupa İstatistik Birimi Eurostat Güney Kıbrıs’ın işsizlik oranının Aralık 2021’de yüzde 6,4 olduğunu açıkladı.

Aralık 2021’deki işsizlik oranı aynı yılın Kasım ayına göre bir değişiklik göstermeden yüzde 6,4 değerinde seyretti ancak Aralık 2020’ye (yüzde 8.0) göre düşüş kaydetti.

Eurostat tarafından yayımlanan mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı Aralık 2021’de Kasım 2021’e kıyasla daha az ancak geçen yıla kıyasla daha çok düşerek AB’da %7,0 ve Avro Bölgesi’nde %6,4’e ulaştı.

İşsizlik göstergeleri Aralık 2021’de Kıbrıs’ta da bir düşüş göstererek %6,4’e ulaştı. Kıbrıs’ta Kasım 2021 ve Aralık 2021’de işsizlik oranı aynı düzeylerde kaldı.

Avro Bölgesi’nde işsizlik göstergesi %7,0’e düştü. Kasım 2021’de bu oran %7,1, Aralık 2020’de ise %8,2 olarak kaydedilmişti.



Avrupa Birliğinde işsizlik göstergesi Aralık 2021’de %6,4, Kasım 2021’de %6,5 ve Aralık 2020’de %7,5 düzeyinde bulunuyordu.



Eurostat değerlendirmelerine göre, Aralık 2021’de AB’da 13 milyon 612 bin kişi işsizdi ve bunların 11 milyonu 481 bini Avro Bölgesi’nde bulunuyordu.



Kasım 2021’e kıyasla, işsiz sayısı AB’da 210 bin ve Avro Bölgesi’nde de 185 bin kişi azaldı.



Aralık 2020’ye kıyasla, işsizlerin sayısı AB’da 2 milyon 196 bin ve Avro Bölgesi’nde 1 milyon 828 bin kişi azaldı.



Kıbrıs’ta işsizlik endeksi Aralık 2021’de ve Kasım 2021’de %6,4 olarak aynı düzeyde kaldı ve %6,6 olan Ekim 2021’e kıyasla küçük bir düşüş gösterdi.

Buna rağmen, Aralık 2020’de %8,0 olan işsizlik oranına kıyasla düşüş kaydedildi.

Kıbrıs’ta işsizlerin sayısı Kasım 2021 ve Aralık 2021’de 30 bin olarak sabit kaldı ancak Aralık 2021’e kıyasla 36 binden 6 bin kişi azalarak 30 bine geriledi .



25 yaş altı gençler arasında işsizlerin sayısı Aralık 2021’de AB’da 2 milyon 748 bindi ve bunların 2 milyon 222 bini Avro Bölgesi’ndeydi.



Kıbrıs’ta gençler arasında işsizlerin oranı Aralık 2021 Kasım 2021’de olduğu gibi %15,1 idi. Bu oran Aralık 2020’de ise %19,9 düzeyindeydi.

Aralık 2021’de Kıbrıs’ta işsiz kadınların oranı %6,8 olarak belirtilirken bu oran Kasım 2021’de %6,5 ve Aralık 2020’de %7,9 olarak açıklanmıştı. Erkekler arasında işsizlik oranı ise Kasım 2021’e kıyasla Aralık 2021’de %6,3’ten %6,0’ya düştü.