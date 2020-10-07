Güney'de işsizlik son 1 yılda yüzde 81 arttı

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
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Güney'de işsizlik son 1 yılda yüzde 81 arttı

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Rum İstatistik Dairesi verilerine göre geçen yıl 16 bin 968 olan kayıtlı işsiz sayısının 30 bin 718’e (yüzde 81 artış), mevsimlik dalgalanma da katıldığında ise gerçek sayının 36 bin 452’ye ulaştığı

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Güney'de işsizlik son 1 yılda yüzde 81 arttı
Rum İstatistik Dairesi verileri, Eylül 2020’deki işsiz sayısının Eylül 2019’dakine oranla yüzde 81 arttığını gösterdi; Nisan ayı ve sonrasında işsiz kalan kişi sayısı 12 bin civarında.
Haravgi ve Alithia’ya göre dün basına açıklanan veriler, geçen yıl 16 bin 968 olan kayıtlı işsiz sayısının 30 bin 718’e (yüzde 81 artış), mevsimlik dalgalanma da katıldığında ise gerçek sayının 36 bin 452’ye ulaştığını gösteriyor. 
Kayıtlı işsizler listesindeki 11 bin 752 kişinin bu listeye, işlerini kaybettikleri Nisan ayı ve sonrasında dahil olduğuna dikkat çekildi, Eylül ayının sadece son 15 gününde işsiz listesine bin 22 yeni kayıt yapıldığı vurgulandı. Listedeki 18 bin 966 kişinin 6 aydan fazla süredir işsiz olan kişiler olduğuna işaret edildi. 
İstatistik Dairesi’nin ekonomiyle ilgili verileri ise, Ocak-Ağustos 2019 döneminde 620,8 milyon Euro açık veren kamu maliyesinin Ocak-Ağustos 2020 döneminde verdiği açığın pandemi nedeniyle 581,1 milyon Euro olduğunu gösteriyor.
Gelirlerin geçen yıla göre 578,9 milyon Euro (yüzde -9,9) azalarak 5.241,1 milyon Euro’da kaldığı, harcamaların ise 623 milyon Euro (yüzde +12) artarak 5.822,2 milyon olduğu kaydedildi.
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