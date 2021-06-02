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Güney'de işsizlik arttı

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Güney'de işsizlik arttı
 Güney Kıbrıs’taki Nisan ayı işsizlik oranının Mart’a göre artış gösterdiği belirtildi. 
Alithia gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’taki Nisan işsizlik oranının, yüzde 8.0 olan Mart’a göre artarak yüzde 9.4’e çıktığını yazdı.
Habere göre, Mart’ta 36 bin olan işsiz sayısı, Nisan ayında 43 bin kişiye yükseldi. 
Gazete, ayrıca 2021 yılının ilk aylarına ilişkin genç işsiz oranının  yüzde 18.8 (7 bin kişi)), Nisan 2020’de ise bu oranın yüzde 19.9 olduğunu belirtti. 
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