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Güney'de işsiz sayısı arttı

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Güney'de işsiz sayısı arttı
Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsiz sayısı 11 bin 610 olarak açıklandı.
Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Eylül ayı sonunda işsiz sayısının 11 bin 610 olarak kayıtlara geçtiğini yazdı.
Gazete, reel işsizlik verilerine göre Eylül ayındaki işsiz sayısının 11 bin 610 olduğunu belirtirken, mevsimsel düzeltilmiş veriler temelindeki rakamın ise 13 bin 220 olduğunu aktardı.
 
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