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Güney'de iş kazası bir kişinin canına mal oldu

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Güney'de iş kazası bir kişinin canına mal oldu
15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:51

Limasol’da 65 yaşındaki bir şahıs, çalıştığı sırada üzerine bir buçuk ton ağırlığında tahta kalasların devrilmesi sonrası yaşamını yitirdi.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, 65 yaşındaki Lukas Mosfilis’in Limasol’da çalıştığı iş yerinde, içi kalaslarla dolu konteynırın boşaltılması sırasında üzerine kalas düşmesi sonucu ağır yaralandığını yazdılar.
Gazete, talihsiz işçinin üzerine bir buçuk ton ağırlığında kalas düştüğünü, hastaneye kaldırılan şahsın kurtarılamadığını vurguladı.

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