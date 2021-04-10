Güney'de İngiliz varyantı ağırlıkta

Güney Kıbrıs’taki vakaların büyük çoğunluğunun İngiltere varyantı olduğu, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiğini ifade edilirken, hastaneye yatan kişilerin ağırlıklı olarak 60 yaş ve altı olmasının ise, uygulanan aşıların etkinliğini gösterdiği şeklinde yorumlandı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele çerçevesinde Larnaka Hastanesi’nde de tedavi birimi oluşturulduğu, dün kaydedilen vaka sayılarında artış gözlemlenmesine karşın test sayısı dikkate alındığında ise bulaş oranının düştüğünün görüldüğü ifade edildi.

Öte yandan gazeteler, Kıbrıslı Rumların “Astra Zeneca” aşı olmaktan çekindiklerini, dün yeniden açılan başvuru portalında 10 bin doz aşı randevusunun boş kaldığını yazdılar.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen 63 bin 207 hızlı ve PCR testi sonucunda 601 yeni vaka tespit edildiğini, test sayısının yüksek oluşu sebebiyle bulaş oranının düşüş göstererek yüzde 0,95 olarak kayda geçtiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki vakaların büyük çoğunluğunun İngiltere varyantı olduğunu, hastaneye yatışlarda da artış gözlemlendiğini ifade ederken, hastaneye yatan kişilerin ağırlıklı olarak 60 yaş ve altı olmasının ise, uygulanan aşıların etkinliğini gösterdiği şeklinde yorumlandığını aktardı.

Kıbrıslı Rumların Astra Zenaca aşısına yönelik çekincelerinin sürdüğünü, dün 59-60 yaş kişiler için açılan randevu sisteminde bulunan 15 bin 20 aşı için sadece 4 bin 500 başvuru yapıldığını belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün halka “aşı olmaları” çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Gazete, bugün 57-58 yaşlarında olan kişiler için 15 bin randevunun daha açılacağını belirtirken 7 Nisan tarihine kadar 124 bin 165 kişinin birinci doz, 50 bin 461 kişinin ise ikinci doz aşısını yaptırmış olduklarının altını çizdi.