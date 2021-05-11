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Güney'de ilk üç ayda ticari denge açığı 1,36 milyar Euro

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Güney'de ilk üç ayda ticari denge açığı 1,36 milyar Euro
Güney Kıbrıs’ın bu yılın ilk 3 aylık ticari denge açığında, bir önceki yılın aynı dönemine göre artış meydana geldiği haber verildi.
Rum İstatistik Dairesinin yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk üç ayında ticari dengedeki açığın 1,36 milyar Euro olduğunu, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde ise 1,34 milyar Euro olduğunu yazan Haravgi gazetesi, 2021 yılının ilk 3 ayındaki ithalat rakamının 1,92 milyar Euro, ihracat rakamının ise 550,6 milyon Euro olduğunu belirtti.
Gazete, geçtiğimiz yılın ilk üç aylık ithalat rakamının 2,07 milyar Euro, ihracat rakamının ise 734,6 milyon Euro olduğunu da anımsattı.
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