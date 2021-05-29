Güney'de ilk kadın milletvekili hayatını kaybetti

Rum Meclisi’nde 1981 yılında DİKO’dan milletvekilliği yapan ve Rum meclisindeki ilk kadın milletvekili olan Rina Katselli 83 yaşında vefat etti.
Alithia ve diğer gazeteler, Girne kökenli olan Katselli’nin 1985 ve 1991 yıllarında da yeniden milletvekili seçilmiş olduğunu aktardı.
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