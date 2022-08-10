Güney'de ilk altı ayda ticari denge açığında büyük artış

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılının ilk 6 ayındaki ticari denge açığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, 1.12 milyar Euro’luk büyük bir artış meydana geldiği haber verildi.
Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının ilk 6 ayındaki ticari denge açığının 2 milyar 734 milyon Euro olduğunu ve bu rakamın 2022 yılının ilk ayında 1.12 milyar Euro artış göstererek 3 milyar 860 milyon Euro’ya yükseldiğini yazan Haravgi gazetesi, Rum İstatistik Birimi tarafından yayımlanan verilere göre, Rum tarafının 2021 yılının ilk 6 ayında 4 milyar 059 milyon Euro olan toplam ithalat rakamının, bu yılın ilk ayında yüzde 39,5 artış göstererek, 5 milyar 664 milyon Euro’ya yükseldiğini belirtti.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının ilk ayında 1 milyar 325 milyon Euro olan toplam ihracat rakamının ise yüzde 36,1’lik artışla 2022 yılının ilk 6 ayında 1 milyar 803 milyon Euro’ya yükseldiğini ekledi.
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