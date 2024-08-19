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Güney'de iki bölgedeki yangınlar kontrol altına alındı

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Güney'de iki bölgedeki yangınlar kontrol altına alındı
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Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa'ya bağlı “Gurri” köyü ile Limasol’a bağlı “Pahna” köyü yakınlarında yangın çıktı.
Güney Kıbrıs'taki haber kaynakları, “Pahna” köyü yakınlarındaki yangının bu sabah çıktığını ve havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtirken, “Gurri” köyündeki yangının ise öğe saatlerinde başladığını bildirdi.
Her iki bölgedeki yangınların karadan ve havadan yoğun müdahaleler sonrasında kontrol altına alındıklarını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Habere göre “Pahna” bölgesindeki yangında 3 hektarlık bir alan zarar gördü
 
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