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Güney'de iç bulaş hızlandı

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Rum Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 233 vakadan 222’sinin iç bulaş olduğunun ve “Mağusa bölgesi” ile Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 65’e ulaştığının kaydedildi

Güney'de iç bulaş hızlandı
Güney Kıbrıs’ta dün, 233 vakayla yeni bir rekor kırıldığı ve tedbirlere doğru şekilde uyulmazsa salgınının kontrolden çıkacağı konusunda uyarı yapıldığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 233 vakadan 222’sinin iç bulaş olduğunun ve “Mağusa bölgesi” ile Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 65’e ulaştığının kaydedildiğini yazdı.
Gazete, sağlık makamlarının, sağlık sisteminin imkanlarının sınırsız olmadığı konusunda uyarıda bulunduğunu ve herkesin, tedbirleri ve kısıtlamaları uygulaması gerektiğini vurguladığını belirtti.
Güney Kıbrıs’taki referans hastanesinin 88 yataklı olduğunu ve halihazırda burada 50 kişinin tedavi görmekte olduğunu kaydeden gazete, Rum Bilim Kurulu üyelerinin bugün, Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik görüntüsüyle ilgili sunum yapmasının beklendiğini yazdı.
Gazete, yeni tedbirlerin dün itibarıyla hayata geçirilmesiyle, özellikle Limasol ve Baf’taki işletme sahiplerinden tepkiler gelmeye başladığını ve spor salonu sahiplerinin de, spor salonlarının tamamen kapatılması kararını “haksız ve yersiz” olarak nitelendirdiklerini kaydetti.
Yetkililerin, gece saat 23.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmasının teması azaltmaya yardımcı olacağını söylediklerini yazan gazete, dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin, kapalı bölgelerde kalabalık oluşturulmaması olduğunu belirtti.
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