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Güney'de hem ithalat hem ihracat geriledi

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Rum İstatistik Dairesi, 2023’te 8,968 milyon euro olan ithalatın 2024’te yüzde 15,5 gerileyerek 7,577 milyon euroya; 2023’te 2,845 milyon euro olan ihracatın da 2024’te yüzde 9,0 gerileyerek 2,589 milyon euro olarak gerçekleştiğini açıkladı

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Güney'de hem ithalat hem ihracat geriledi
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Güney Kıbrıs’ın Ocak-Ağustos dönemi ticari denge açığının yüzde 18,5 azalarak 4,98 milyar euro olarak gerçekleştiği kaydedildi.
Fileleftheros’un Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberine göre, Ocak-Ağustos 2023’te 6,12 milyar euro olan ticari denge açığı bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5 azalarak, 4,98 milyar euro olduğunu açıkladı.
Rum İstatistik Dairesi bu durumu 2023’te 8,968 milyon euro olan ithalatın 2024’te yüzde 15,5 gerileyerek 7,577 milyon euroya; 2023’te 2,845 milyon euro olan ihracatın da 2024’te yüzde 9,0 gerileyerek 2,589 milyon euro olarak gerçekleşmesine bağladı.
 
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