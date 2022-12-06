banner875
banner885
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
7 0
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
20 0
 
26 0
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
9 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
27 0
banner878
banner887

Güney'de hazine açığı büyüdü

banner476

banner825
Güney'de hazine açığı büyüdü
Güney Kıbrıs’ta Ocak-Ekim 2022 dönemi hazine açığının Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 2.1’ine denk gelen 556.4 milyon Euro olarak kaydedildiği belirtildi.
Politis gazetesi, 2021 yılının aynı döneminde ise hazine açığının GSMH’nın yüzde 1.4’üne denk gelen 329.5 milyon Euro olduğunu yazdı.
Gazete, Ocak-Ekim 2022’yi kapsayan dönemde toplam gelirlerin yüzde 2.1’e denk gelen  169,8  milyon Euro artışla, 8 milyar 233 milyon 9 Euro’ya yükseldiğini de belirtti.
-İşsizlik
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta kasım ayı sonunda, kayıtlı işsiz sayısının 15 bin 309 olarak kaydedildiğini yazdı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.