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Güney'de havalimanlarının güvenliği denetlendi

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Güney'de havalimanlarının güvenliği denetlendi
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Larnaka ve Baf Havalimanlarının güvenliğinin, yapılan ani kontrollerle, denetlendiği belirtildi.
Politis gazetesi “Baf ve Larnaka Havalimanlarının Güvenliği Denetlendi” başlıklı haberinde güvenlik boşluklarına ilişkin haberlerin gündemde olmasına bağlı olarak kısa bir süre önce her iki havalimanına yönelik 4 ani denetim yapıldığını yazdı.
Denetimlerin ikisinde sorunlar tespit edildiğini yazan gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak havalimanlarına yönelik toplam 10 denetimin yapılacağını belirtti.
Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis gazeteye yaptığı açıklamada ortaya çıkan sorunların, denetim sırasında başarısız olan personelin daha çok eğitime gereksinimi olmasıyla alakalı olduğunu ifade etti. 
 
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