banner583
banner676
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye'nin 5 büyük belediye başkanıyla görüştü
29 0
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
40 0
 
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
15 0
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
35 0
Mormenekşe resmen sezonu açtı
Mormenekşe resmen sezonu açtı
70 0
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
36 0
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
66 0
banner661
banner682

Güney'de hastanelerde ciddi hastalıkları olan kişilere yatak kalmadı

banner476

banner666
Güney'de hastanelerde ciddi hastalıkları olan kişilere yatak kalmadı

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs vakalarında gözlemlenen artış sebebiyle hastanelerde yatak sayısının kritik derecede azaldığı, pozitif vakalar sebebiyle başka ciddi hastalıkları olan kişilerin yatak bulunamadığı için evlerinde beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Hastane Yatağı Savaşı – Sağlık Bakanı Dün Akşam Acil Toplantı Gerçekleştirdi” başlıkları altında verdiği haberinde, Korona virüs sebebiyle artış gösteren vaka sayısı yüzünden, kanser ve diğer ciddi hastalıklardan muzdarib hastaların tedavilerinde aksamalar meydana geldiğini yazdı.

Gazete, Rum “Hasta Birlikleri Federasyonu” Başkanı Marios Kulumas, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Korona vakaları sebebiyle Rum devlet hastanelerinde yatak sıkıntısının yaşandığı, kanser gibi ciddi hastalıkları olan kişilerin evlerinde bekletildikleri yönünde duyumlar aldıklarını söylediğini yazdı.

Kulumas, sorunun çözümü için kamu ve özel sektör hastanelerinin de katılacakları geniş bir toplantın geçekleştirilmesi için Rum Sağlık Bakanı’na çağrıda bulundu.

Gazete haberinin devamında, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın ilgili birimlerle dün akşam geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirerek yatak eksikliğinin giderilmesi konusunu ele aldığını belirtirken toplantının sonucuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer vermedi.

HIZLI TEST FİYATLARI BELİRLENDİ

Gazete bir diğer haberinde, 1 Ağustos tarihinden itibaren ücretsiz hızlı test uygulamasının kaldırılacağını hatırlatarak, taban ücretin test başına 10 Euro olarak belirlendiğini yazdı.

Haberde, doktorlarından aşı olamayacaklarına dair raporu bulunan hamileler ve 18 yaş altı çocuk ve gençlerin antijen ücreti ödemeyecekleri de belirtildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.