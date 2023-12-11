Güney'de güvenlik önlemleri arttırıldı

Rum Adalet Bakanı Anna Kukkidi, Noel ve yılbaşı yortuları sebebiyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Rum Adalet Bakanı Anna Kukkidi pazar günü bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Noel ve yılbaşı yortuları sebebiyle güvenlik önlemlerinin arttırıldığını söyledi.

Kukkidi, İsrail ile Filistin arasındaki savaş sebebiyle tüm AB üyesi ülkelerde güvenlik endişesinin hakim olduğunu belirtirken, alınan önlemlerin neler olduğu konusunda ise ayrıntıya değinmedi.

