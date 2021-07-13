Güney'de günlük vaka sayısı bin barajını aştı

Güney Kıbrıs'ta vaka sayısındaki artış sürerken, son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen testler sonucunda tespit edilen vaka sayısının bin barajını aştığı haber verildi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen 62 bin 898 test sonucunda 1081 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 de yeni can kaybı yaşandı.

Rum kesiminde toplam vaka sayısı 86 bin 185'e ulaşırken, can kayıplarının sayısı ise 382'ye yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin 86 ve 77 yaşlarında iki erkek olduğu, tedavisi devam eden 159 hastanın 41'inin durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.