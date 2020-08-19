Güney'de günlük rekor vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan covid-19 testleri sonucunda rekor pozitif vaka tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde 3,372 test sonucunda 26 pozitif vaka daha tespit edildiğini bildirdi.

Tespit edilen 26 pozitif vakanın 11'inin Pournara'da bulunan Göçmen Kampı'nda yapılan testlerde tespit edildiği bildirilirken, 7 vakanın ise pozitif vakaların temaslılarının takibi sonucu yapılan testlerde belirlendi. 6 vakanın ise özel girişimler sonucunda yapılan testlerde ortaya çıktığı belirtilirken, 1 vaka ülkeye dönen yolculara yapılan testlerde, bir vakanın ise Halk Sağlığı Kliniklerinde yapılan testlerde ortaya çıktığı açıklandı.

Bugün açıklanan 26 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 1385'e yükseldi.