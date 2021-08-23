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Güney'de gerileme devam ediyor

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Güney'de gerileme devam ediyor
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 333 yeni vaka saptandı. 
Rum Sağlık Bakanlığı bugün yapılan 51 bin 999 testin  333'ünün pozitif sonuçlandığını, toplam vaka sayısının 111 bin 999'a ulaştığını açıkladı.
Bugün kaybedilen 1 kişi ile toplam can kayıpları 484'e yükseldi. 
Hasta sayısı 196, durumu ciddi olanların sayısı 75 olarak açıklandı.
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