Güney'de gençlere aşıyı teşvik için zengin hediyeler

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Gençlik Örgütü’nün, gençlerin aşılanmasını ileriye götürmek için hükümetin aldığı bir dizi teşvik kararını açıkladığını yazdı.

Habere göre, teşvikler arasında uçak biletleri, hediye çekleri kuponları, sezonluk futbol maçı biletleri gibi hediyeler bulunuyor.

Buna göre gençlere, Rum Futbol Federasyonu (KOP), 2 bin 25 maç bileti(1’inci lig, 2’inci lig ve milli maçlar için), GSM operatörlerinde (Cytashop) kullanılabilecek 20 Euro değerinde 5 bin hediye çeki, “Public” mağazalarında kullanılabilecek 50 Euro değerinde 2 bin hediye çeki, Cyprus Airways ile tüm destinasyonlara yönelik 150 bedava gidiş-dönüş bileti, Tus Airways ile Yunanistan’a 100 gidiş-dönüş bileti, “Super Home Center DIY, CTC Automotive Ltd, Ermes Department Stores Plc” gibi mağazalardan 50 Euro değerinde 400 kupon, internet paketleri, Rum Tiyatro Örgütü için yıllık abonelik, “Zara” mağazasından 50 Euro’luk 100 hediye kuponu ve bunun gibi hediyeler verilmesi öngörülüyor.

Gazete Rum Elektrik İdaresi’nin(AİK), gençlerin aşı olmaya teşvik edilmesi için 500 bin Euro ödeme yapmaya da karar verdiğini yazdı.

ANASTASİADİS

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından halka seslendiğini yazdılar.

Habere göre Anastasiadis burada yaptığı açıklamada, ciddiyet, sorumluluk ve aynı zamanda dayanışma duygusuyla, her kimsenin ayrı olarak yaşam ve sağlık meselesini kendi eline alması zamanının geldiğini belirtti.

Epidemiyolojik görüntünün son günlerde hızlı bir şekilde artan vaka sayıları nedeniyle kötüleştiğinden söz eden Anastasiadis, gerek kendisini gerekse hükümetini ve halkın büyük bir çoğunluğunu meşgul eden noktanın sağlığın, kişisel özgürlüklerin ve ekonominin korunması olduğunu ifade etti.

Aşı olunmaması konusuna da değinen Anastasiadis, tıbbi verilerin, ciddi semptom gösteren ve tedavi altına alınan 10 kişiden 9’nun aşısız olduğunu veya aşıyı tamamlamadığını gösterdiğini belirtti ve aşının önemini vurguladı.

BAŞPİSKOPOSLUKTAN DA AŞI TEŞVİKİ

Alithia gazetesine göre, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos, bir genelge yayımlayarak, Sen Sinod Meclisi’nin geçtiğimiz Aralık ayında almış olduğu aşı olunması yönündeki çağrı kararını anımsatarak aşı teşvikinde bulundu.

Başpiskopos II.Hrisostomos, son haftalardaki epidemiyolojik görüntünün kötüleştiğine dikkati çekerek, kişilere aşı yaptırma tavsiyesinde bulunmaya karar verdiklerini ifade etti.

Açıklamada ayrıca ülkenin, Türkiye’nin artan “tehditleri” ve Maraş’ta “yeni oldu bittiler yaratma” çabasıyla karşı karşıya kaldığı bugünlerde, bu hastalıktan korunmak için alınan gerekli tedbirlere kayıtsız kalınması ve ihmalkarlık nedeniyle insan yaşamlarının kaybedilmesi veya acı çekmesi lüksüne sahip olunmadığına da vurgu yapıldı.

“WALK IN” MOBİL AŞI MERKEZLERİ

Fileleftheros gazetesi Güney Kıbrıs’ta aşılama çalışmalarına ivme kazandırmak ve aşıya erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulan “Walk In” diye adlandırılan seyyar aşı birimlerine ilgilinin arttığını yazdı.

Gazete Limasol’daki “Walk In” biriminde dün, özellikle gençler tarafından gösterilen ilgi nedeniyle 100 doz olarak planlanan aşıya 40 doz aşının daha eklendiğini yazdı.

“Walk In” uygulamasına, zamandan tasarruf açısından gençlerin yanı sıra aşı olmayan yaşlıların da ilgi gösterdiğini yazan gazete, seyyar birimlerde “Pfizer” aşısının yapıldığını belirtti.

Habere göre Rum Sağlık Hizmetleri Müdür Vekili Evagoras Tamburis konu hakkında yaptığı açıklamada, dün tüm merkezlerde 530 doz aşı gerçekleştirildiğini, Limasol bölgesine, ek olarak 40 doz aşının daha gönderildiğini söyledi.

İKİ İTFAİYECİDEN RAPİD TEST’E HAYIR

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta mevsimlik olarak itfaiyeci olarak görev yapan 2 kişinin, yaz aylarında olunması ve yangınların artmasına karşın koronavirüs ile ilgili hızlı test yapmayı ret etmesi nedeniyle üç aydır işe gitmediğini yazdı.

Gazete bahse konu 2 itfaiyecinin, Rum İtfaiye Birimi Müdürüne mektup yazarak, hızlı testleri yapmaları durumunda DNA’larının değişmeyeceği konusunda kendilerine teyit verilmesini istediklerini belirtti.

2 itfaiyecinin, yaklaşık 3 aydır ne hızlı test ne de pcr yaptırmayı ret ettiğini belirten gazete 2 itfaiyecinin bu nedenden dolayı 3 aydır ücretsiz izinde olduğunu da yazdı.