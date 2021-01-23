banner583
banner590
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
13 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
30 0
 
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
14 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
27 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
75 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
32 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
30 0
banner529
banner570

Güney'de filyasyon siteminindeki hata mesajlar ortalığı karıştırdı

banner476

Güney'de filyasyon siteminindeki hata mesajlar ortalığı karıştırdı
banner601

Güney Kıbrıs’ta arızalanan filyasyon sistemi, kişilere “pozitif vakalar ile yakın temaslısınız” mesajları gönderdi.

Rum haber kaynakları görüntülerini de yayınladığı hatalı mesajların, ortalığı karıştırdığını bildirdi.

Rum İnovasyon Müsteşarlığı açıklama yaparak koronavirüs filyasyon sisteminde iyileştirme yapılırken teknik arıza meydana geldiğini ve fark edildiği anda düzeltildiğini açıkladı.

Müsteşarlık, açıklamasında, hatalı SMS alan kişilere düzeltme mesajları gönderileceği bilgisi verilerek önceki mesajların dikkate alınmaması istendi ve meydana gelen kargaşa nedeniyle halktan özür dilendi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.