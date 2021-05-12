Güney'de esnaf tefecilerin eline düştü

Güney Kıbrıs’ta pandemi nedeniyle mali sıkıntıya düşen esnafın tefecilerin eline düştüğü ve borçlarını ödemeleri için baskı ve şiddet gördükleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Esnaf ve Zanaatkarlar Örgütü (POVEK) Larnaka-“Mağusa Bölgesi” Sorumlusu Kiriakos Abizas’ın bölge esnafının maddi sıkıntı içinde olduğunu; iş yerlerini kurtarmak isteyen esnafın tefecilerden borç almak zorunda kaldığını ve borcu geri ödeyemedikleri için şiddet gördüklerini, hatta iş yerlerini yok pahasına satmak zorunda kaldıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Abizas, Rum Hükümeti’nin POVEK ile diyalog kurmaktan kaçındığını kaydederken, dördüncü kez kapanma olursa bunun perakende ticaret ve genel olarak da ekonomide geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını belirtti.