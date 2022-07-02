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Güney'de enflasyon oranında yeni rekor

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Güney'de enflasyon oranında yeni rekor

Güney Kıbrıs’ta elektrik fiyatlarındaki artış ve bunun özellikle az gelirli kesimlere etkisinin dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen toplantıda ele alındığı bildirildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında dün gerçekleştirilen ve enerji konusunda yetkili bakan ve kurumların katıldıkları toplantıda, elektrik ücretlerinden indirim yapılması yönünde herhangi bir karar alınmadığını yazdı.

Gazete, hali hazırda alınan ve 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak kararların gözden geçirildiğini, toplantı sonrasında yapılan açıklamada ise, yeni önlemlerin 31 Ağustos tarihinden sonrası için öngörüldüğü belirtilirken 31 Ağustos tarihinden sonrası için yapılan öneriler arasında, az gelirli kesimlere elektrik enerjisi ödemelerinde kullanılması için kupon verilmesinin de yer aldığını aktardı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’ta Haziran ayında enflasyonunun yüzde 9,1 ile yeni bir rekor kırdığını yazdı.

Gazete, Avrupa İstatistik Enstitüsü’nün (Eurostat) verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Haziran ayında enflasyon oranının yüzde 9,1’e ulaşarak rekor kırdığını, aylık bazda ise yüzde 1,2 oranında artış kaydedilmiş olduğunu belirtti.

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